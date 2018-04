Serie A, portieri italiani a rischio estinzione

La scuola italiana dei portieri rischia di toccare il punto più basso. Se Buffon dovesse dire addio al calcio giocato e se Donnarumma dovesse emigrare in Francia al Psg ecco che nella prossima stagione tutte o quasi le big della Serie A potrebbero avere tra i pali giocatori stranieri.

La Juventus s'è già cautelata da tempo con Szczesny, così come il Milan ha già fatto sostenere le visite mediche a Reina destinato sempre più a succedere a Gigio. L'Inter continuerà ovviamente con Handanovic, così come la Lazio punterà nuovamente sull'albanese Strakosha. Alisson, comunque straniero, tiene in ansia l'altra metà della Capitale.

La Roma spinge per un rinnovo a fine stagione ma davanti a un'offerta di 60 milioni di euro da parte del Real Madrid i giallorossi potrebbero anche decidere di accettare la proposta. Del resto sottotraccia Monchi oltre a valutare il secondo di Alisson, Skorupski, sta sondando alternative soprattutto nella Liga, campionato che conosce bene, con i nomi di Sergio Asenjo del Villarreal e Rulli, portiere argentino della Real Sociedad uscito da un po' dai radar del Napoli.

Il dopo Reina può essere uno tra Leno del Bayern Leverkusen o Rui Patricio dello Sporting Lisbona. Perin resta la prima alternativa sia per la Roma sia per gli azzurri, ma non è la primissima scelta, sempre che anche lui non decida di approdare in Spagna da Montella al Siviglia. E a quel punto, con l'unico superstite Meret, si potrebbe cominciare parlare di rischio estinzione dei portieri italiani nel nostro campionato.