Serie A, l'ultima curva porta al rettilineo del mercato...

L'ultima curva della Serie A porta al rettilieno del calciomercato. Lungo, intenso, già trafficatissimo. La Milano a due facce, maltrattata negli ultimi anni, medita il riscatto e apre la cassaforte.

Il Milan che palleggia col rinnovo di Donnarumma sta accelerando e con forza negli altri settori. Già prenotati Kessie, Musacchio e Rodriguez, si aspetta il dopo Cardiff per lanciare l'assalto decisivo ad Alvaro Morata. Il flirt prosegue, il matrimonio estivo con Alice è un assist d'oro, ma per piazzare il colpo bisogna convincere il Real. Che prende tempo e comunque non mollerà l'osso per meno di 65/70 milioni di euro. Anche per questo Fassone e Mirabelli riaggiornano costantemente i contatti per Pierre Aubameyang, 3 anni in più di Morata, in uscita dal Dortmund e poco convinto dalla pista cinese. Se il Psg non affonda il colpo, l'alternativa numero 1 resta il gabonese.

Pronta ad accendere il mercato anche l'Inter. Con Spalletti in arrivo e Perisic verso lo Utd per 45 mln più bonus, il sogno è Di Maria. 29 anni, più di 8 milioni di euro a stagione d'ingaggio e cartellino tra le mani del Psg, non il più malleabile degli interlocutori con cui sedersi a tavolino. Con Nainggolan e Rudiger sempre sul taccuino di Walter Sabatini, prende corpo anche un nuovo duello di mercato con la Juve. L'oggetto del contendere è la "10" di Federico Bernardeschi, che la Fiorentina vorrebbe blindare tramite copertura d'oro, ma con segnali poco incoraggianti. Suning lo segue da tempo. Vale almeno 40 milioni di euro. E nel post Cardiff scatterà l'assalto juventino.

E' lui il primo nome per la fascia. Alternative Keita - ma la Lazio vale il Psg nella difficoltà a trattare - e Douglas Costa, in teoria un affare nel rapporto qualità-prezzo ma anche una riflessione in allegato. Con il suo arrivo - il cartellino è valutato 35 mln di euro - la Juve occuperebbe l'ultimo slot da extracomunitario. Il che significherebbe, per dire, rinunciare a un Fabinho del Monaco. Mentre non si rinuncia, anzi si rilancia, per Schick. Da valutare se con contropartita alla Samp, Bentancur può finire sul tavolo, o tramite clausola: i 25 milioni che possono spostare, subito o tra un anno, il gioiello ceco in zona Stadium.

Daniele Miceli