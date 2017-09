Schick ufficiale: "Roma è la scelta ideale, apprezzo Di Francesco"

Patrik Schick è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. La società giallorossa ha annunciato sul proprio sito "di aver sottoscritto con la Sampdoria il contratto per l'acquisizione a titolo temporaneo" dell'attaccante ceco. "Il contratto prevede un corrispettivo fisso di 5 milioni di euro e l'obbligo, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, di trasformare la cessione temporanea in definitiva, per un corrispettivo di 9 milioni di euro - prosegue la nota giallorossa -. Il contratto prevede altresì il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 8 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte della Roma e del Calciatore di determinati obiettivi sportivi".



Inoltre, in caso di futuro trasferimento di Schick entro il 1 febbraio 2020, "la Roma riconoscerà alla Sampdoria un importo pari al 50% del prezzo di cessione, con un minimo garantito di 20 milioni di euro, che sarà dovuto anche nel caso in cui il calciatore risulti ancora tesserato per la Roma a tale data".



"Per me la Roma è una bella squadra, importante, che riscuote molte simpatie. Apprezzo l'allenatore e il suo sistema di gioco e ritengo che questa sia la scelta ideale per me. "Fisicamente sto bene, non vedo l`ora di allenarmi con la squadra e preparami per le prossime partite. Non mi aspettavo un`accoglienza del genere, non avevo mai visto e vissuto qualcosa di simile. Sono mancino, ma mi trovo a mio agio anche sulla fascia destra. Preferisco il ruolo da numero nove, da centravanti, ma posso giocare anche esterno". Sono queste le prime parole del nuovo acquisto dopo la firma del contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 30 giugno 2022. L'attaccante, cresciuto calcisticamente nello Sparta Praga, alla sua prima stagione in Serie A con la Sampdoria ha segnato 11 gol in 32 presenze. Schick indosserà la maglia n.14. "Patrik è uno calciatori di maggiore prospettiva nel calcio internazionale" ha dichiarato il direttore sportivo Monchi al sito della Roma: "Dobbiamo essere molto soddisfatti perché pur essendo richiesto da molti club ha scelto noi".