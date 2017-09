Schick, Roma ottimista, Inter più lontana

Il pranzo è finito senza saziare del tutto l'appetito di Monchi, ma alla fine la il d.s. della Roma si è alzato dal tavolo con la consapevolezza di aver fatto un notevole passo avanti per poter portare Patrik Schick nella Capitale: i giallorossi, dopo il colloquio con Pvaska e Satin, gli agenti dell'attaccante, hanno alzato l'offerta complessiva per la Sampdoria a 39 milioni: 6 milioni subito per il prestito oneroso, poi riscatto obbligatorio con pagamento dilazionato, una rata da 13 e altre due da 10 ciascuna. "Ci stiamo lavorando", ha detto Francesco Totti da Montecarlo. Al giocatore la Roma offre 2 milioni a stagione ed è su questo punto che non è ancora fatta perché Schick ne chiede 2,5 e comunque preferirebbe l'Inter.



L'ottimismo della Roma, però, è giustificato dal mancato accordo tra Inter e Sampdoria, dovuto sostanzialmente all'impossibilità temporanea, da parte di Suning, di reperire le risorse necessarie per chiudere l'affare. Non basterebbe neppure la cessione di Jovetic, anche perché l'eventuale trasferimento del montenegrino al Galatasaray non è imminente. Così, al momento, i nerazzurri sono più lontani da Schick.