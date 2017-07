Schick, l'agente: "Affaticamento al cuore ma non è nulla di serio"

Il passaggio alla Juventus era praticamente cosa fatta ma poi sono sopraggiunti problemi nelle visite mediche e alla fine l'affare Schick è saltato. Così il giovane attaccante ceco è rimasto alla Sampdoria, per la rabbia di Ferrero. Fino ad oggi sui risultati dei test vigeva (giustamente) il più stretto riserbo per questioni di privacy, riserbo rotto dall'agente del giocatore, Pavel Paska che ha rilasciato un'intervista al quotidiano ceco iSport. Ecco le sue parole.



"Sono accadute molte cose negli ultimi giorni e non è facile da spiegare. Patrik ha iniziato la scorsa stagione a luglio con lo Sparta Praga ed è stato trasferito alla Sampdoria a metà mese. Ha giocato lì per un anno, se non per un infortunio che lo ha fermato 8 giorni intorno a Natale. Ha terminato la stagione in Italia a metà maggio, volando due giorni dopo per l'Europeo Under 21, giocando in Belgio e Norvegia, viaggiando molto. 44 match giocati in una stagione".



"L'enorme carico di lavoro associato al tremendo stress si sono riflessi nei risultati dei test medici. Dopo un affaticamento al cuore ha avuto un'infiammazione al cuore, ma tutti i dottori hanno concordato sul fatto che non sia stato nulla di serio. E' stato presentato erroneamente il problema, in passato non era accaduto nulla di simile. Prima del trasferimento alla Sampdoria il quadro era chiaro e pulito, si tratta davvero di un forte affaticamento che è sopraggiunto dopo una stagione impegnativa. Il problema si può risolvere con cinque settimane di riposo".



"Ho personalmente visto Patrick, è affaticato e svuotato. È per questo che ho detto alla Sampdoria e alla Juventus che Patrick si è preso cinque settimane di vacanza raccomandate dal dottore durante la sua seconda visita all'ospedale Gemelli di Roma. Quando tornerà alla Sampdoria, si sottoporrà ai test ogni anno e valuterà se lavorare con uno specialista".