Schick-Inter, ormai è fatta. Emre Mor sfuma definitivamente

Patrik Schick si avvicina sempre di più all'Inter. Potrebbe essere questa la settimana decisiva per il passaggio dell'attaccante ceco, che ha riottenuto l'idoneità sportiva, ai nerazzurri. Alla Sampdoria dovrebbero andare 30,5 milioni: il club di corso Vittorio Emanuele sta valutando se pagare questa cifra in due o più annualità. Alla punta 2 milioni di euro a stagione per i prossimi 5 anni. Il ritardo nella conclusione dell'affare è dovuto alla ricerca di un sostituto da parte dei blucerchiati: Falcinelli non si muove da Sassuolo per il momento e l'ingaggio di Vietto (Atletico Madrid) è troppo elevato. Si sono fatti anche i nomi di Pavoletti e Duvan Zapata ma per ora tutte le operazioni sono bloccate.



Notizie negative invece sul fronte Emre Mor. L'Inter avrebbe infatti mollato definitivamente la pista che porta all'ala destra turca. Negli scorsi giorni c'erano stati intoppi nella trattativa con il Borussia Dortmund a causa delle commissioni da girare all'agente del 20 enne (e delle contropartite tecniche chieste, ovvero Brozovic, Joao Mario e Gabigol). A poco a poco il dialogo si è arenato fino alla 'rottura' definitiva. Sul taccuino di Sabatini e Ausilio potrebbe così rientrare, anche per il futuro, Karamoh, classe 1998 del Caen. Il club francese chiede 10 milioni.