Scatto Napoli per Torreira: "Si è mosso prima dell'Inter"

Se sul campo il risultato è stato di 0-0, in chiave mercato il Napoli potrebbe aver messo a segno un gol importante contro l'Inter nel duello per Torreira. "I nerazzurri sono molto interessati ma abbiamo ricevuto un’offerta dal club di De Laurentiis e siamo avanti. Il club azzurro si è mosso in anticipo e ci ha fatto una proposta molto interessante" ha affermato Pablo Bentancur, agente del mediano.



Secondo il Corriere dello Sport la proposta del Napoli prevederebbe un contratto di 5 anni da un milione e mezzo a scalare e l'accordo con il giocatore sarebbe davvero vicino. Resta da trovare l'intesa con i blucerchiati: a dispetto delle dichiarazioni di Ferrero, il 22enne ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro che scade il prossimo 15 luglio.



Adl proverà a capire se questa cifra può scendere ad esempio con l'inserimento di alcune contropartite tecniche gradite ai liguri: intanto però i campani sembrano aver superato in maniera decisiva l'Inter.