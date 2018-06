Scambio Higuain-Icardi, Samuel e Maxi Lopez non chiudono

Iniziato il Mondiale, in cui uno dei due è protagonista e l'altro spettatore, le voci su un possibile scambio tra Gonzalo Higuain e Mauro Icardi si sono spente, derubricando la possibile trattativa a idea di calciomercato ormai definitivamente tramontata. Ma a rilanciare l'affare ci pensano Walter Samuel e Maxi Lopez due che (oltre ad essere argentini) non possono essere considerati semplici opinionisti, anche se per motivi diversi: il primo è un ex grande difensore nerazzurro, il secondo l'ex marito dell'agente di Icardi.



"Io non sarei stupito se succedesse - le parole di Samuel durante Balalaika, su Canale 5 -, lo scambio ci può stare. I dirigenti dell'Inter sanno cosa fare ma non sarei stupito, se ne parla tanto. Higuain è un giocatore molto importante, mi piace anche Icardi". L'attaccante invece ne parla così: "Può succedere di tutto, Wanda Nara fa l'agente, ha l'interesse a spingere per uno scambio. Secondo me si è incontrata con la Juventus anche se vedo difficile lo scambio: Icardi è molto tranquillo all'Inter e non ci vedo Higuain venire a Milano".