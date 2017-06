Scambio con Ocampos, Niang frena. Trattativa bloccata tra Milan e Genoa

Il mercato del Milan potrebbe non concludersi con l'arrivo in presito oneroso di Deulofeu dall'Everton. I rossoneri stanno trattando infatti con il Genoa per lo scambio di prestiti tra Niang e Ocampos. Adriano Galliani non si è visto alla presentazione del libro di Ruud Gullit proprio perchè impegnato in questa trattativa con la società rossoblù. Tuttavia Niang non sarebbe convinto della destinazione e quindi l'affare sarebbe al momento bloccato.



Dopo un buon avvio di stagione il francese è calato notevolmente di rendimento tanto da finire di fatto in panchina. Non è escluso che in questo mercato il giovane attaccante lasci comunque Milanello considerato che Montella avrebbe avvallato l'operazione con il Genoa.