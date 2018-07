Sassuolo, vicino il colpo Boateng

Le voci lanciate in mattinata dalla Gazzetta di Modena trova conferme: il Sassuolo è vicino all'acquisto di Kevin Prince Boateng. Il centrocampista ghanese, oggi all'Eintracht Francoforte, gradisce un ritorno in serie A (114 presenze con il Milan tra il 2010-2013 e il 2016) ed è disposto ad abbassare le proprie pretese contrattuali: pronto sul tavolo un contratto triennale.



La trattativa con il club tedesco per l'acquisizione a titolo definitivo procede spedita anche se Squinzi, che ha appena ceduto Politano all'Inter, deve guardarsi dalla concorrenza del Crystal Palace. Decisivo anche il lavoro di convincimento di De Zerbi su Boateng.