Sassuolo, Squinzi: "Berardi non andrà all'Inter"

Nonostante le parole prima del ds nerazzurro Ausilio ("Interessa ancora, magari contatterò il Sassuolo se nessuno si offende") e dell'ad neroverde Carnevali poi ("Porte aperte per tutti, anche per l'Inter"), il futuro di Domenico Berardi non sarà in maglia interista. E' il presidente del Sassuolo a specificarlo a chiare lettere: "No, assolutamente - le parole a Tuttomercatoweb -. Escludo una cessione futura del calciatore all'Inter. Aggiungo inoltre che è nostra intenzione trattenerlo anche durante la prossima estate".



L'attaccante italiano tifa Inter ma è promesso alla Juventus e niente sembra cambiare questo destino, dopo che anche nello scorso mercato estivo la società nerazzurra, in cerca di giovani italiani di talento, avesse provato a sondare il Sassuolo in tal senso.