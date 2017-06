Sassuolo, preso Scamacca: era al Psv, "scappò" dalla Roma

L'ultima volta che Gianluca Scamacca è sceso in campo, ci è rimasto solo tre minuti, il tempo di un'entrataccia su un avversario e di vedersi sventolare il cartellino rosso. Impensabile che sia stata quest'espulsione un po' ingenua ad aver convinto il Psv Eindhoven a liberarsene, di sicuro non è quello che ha indotto il Sassuolo a scommettere, per l'ennesima volta, su un giovane talento italiano. Ha appena 18 anni, è diventato maggiorenne appena un mese fa, a 15 era già un gigante e lo volevano un po' in tutta Europa, tanto che due anni fa, proprio di questi tempi, divenne un caso clamoroso.



Fu Walter Sabatini, allora d.s. della Roma, a far venire alla ribalta il giallo: come accadde a Gattuso e a Dalla Bona qualche anno prima, anche Scamacca "scappò" all'estero perché i giallorossi potevano fargli firmare un contratto professionistico solo a 16 anni per blindarlo, ma il Psv anticipò tutti e lo portò in Olanda. In due anni, però, Scamacca non ha mai esordito in prima squadra e ora ad Eindhoven hanno preferito cederlo a titolo definitivo. Il Sassuolo, abituato a lavorare con i giovani, dovrà rilanciarlo.