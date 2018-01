Sassuolo, Politano può restare: niente Napoli o Juventus

La trattativa per Matteo Politano continua sulle montagne russe: all'inizio il muro del Sassuolo, poi l'apertura al Napoli con il gradimento epresso dal giocatore, a seguire l'inserimento a sorpresa della Juventus ma alla fine l'unico a sorridere potrebbe essere Iachini.



Il perché è presto detto: De Laurentiis non ha intenzione di spostarsi dall'ultima offerta di 22-23 milioni di euro più il prestito di Ounas mentre i bianconeri, in mattinata ci sono stati altri contatti tra Marotta e Carnevali, offrirebbero più soldi ma non sembrano voler intervenire a gennaio anche in caso di operazione per Cuadrado (come ribadito da Allegri). Inoltre l'esterno ha ribadito che preferirebbe approdare nella squadra di Sarri.



Intanto il tempo stringe, il 31 è dietro l'angolo e anche il Sassuolo avrebbe pochi giorni per trovare un sostituto: l'opzione al momento più probabile è che l'esterno rimanga agli ordini di Iachini sino a fine stagione per dare una mano ai neroverdi a trovare la salvezza. Se ne riparlerà eventualmente a giugno.