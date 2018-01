Sassuolo, Politano in lacrime: vuole Napoli

Napoli, Napoli, solo Napoli. Matteo Politano sta assumendo l'atteggiamento opposto a quello tenuto dai suoi colleghi Roberto Inglese e Simone Verdi, con l'attaccante del Chievo che non si sentiva all'altezza e l'esterno del Bologna che ha preferito restare in Emilia per giocare con continuità. L'ala del Sassuolo, invece, spinge sempre di più per trasferirsi e - secondo le ultime voci - sarebbe scoppiato in lacrime perché si sente prigioniero.



A differenza di qualche giorno fa, tuttavia, la trattativa è aperta, proprio perché le pressioni del giocatore sul club hanno fatto effetto: il problema è che il Sassuolo non ha ancora accettato l'offerta del Napoli. De Laurentiis, allora, è andato al rialzo, offrendo 16-17 milioni più Ounas come parziale contropartita. Resta ancora qualche giorno per convincere Carnevali e Squinzi a cedere