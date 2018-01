Sassuolo, Politano a Squinzi: "Voglio Napoli per lo scudetto"

Pochi giorni alla fine del mercato di gennaio e l'affare Politano ancora non si sblocca. Dopo il rifiuto iniziale, il Sassuolo si è ammorbidito ed ha iniziato a pensare davvero alla cessione anche perché pressato dallo stesso giocatore: se ieri le indiscrezioni parlavano addirittura di lacrime, oggi la Gazzetta dello Sport ricostruisce la richiesta diretta a Squinzi.



"Presidente, mi lasci partire: voglio andare a Napoli per giocarmi lo scudetto" avrebbe detto Politano al patron neroverde. L'offerta di De Laurentiis è di 22-23 milioni più il prestito di Ounas che ancora non convince pienamente Iachini. Il Sassuolo vorrebbe Caprari (che la Sampdoria non lascia partire) mentre le alternative D'Alessandro (all'Atalanta ma di proprietà del Benevento) e Orsolini (all'Atalanta ma di proprietà della Juventus) restano difficili perché servirebbe il via libera di due società da qui al 31.



In tutto questo si inserisce la Juventus che, preoccupata per la situazione Cuadrado, ha fatto un sondaggio per l'esterno: un profilo che interessa ma anche una mossa per dare fastidio ai rivali per lo scudetto: normali schermaglie di mercato.