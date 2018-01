Sassuolo, Napoli davanti alla Juventus per Politano

La trattativa per Matteo Politano continua sulle montagne russe: all'inizio il muro del Sassuolo, poi l'apertura al Napoli con il gradimento epresso dal giocatore, a seguire l'inserimento a sorpresa della Juventus e sullo sfondo la possibilità che alla fine rimanga addirittura neroverde.



De Laurentiis non ha intenzione di spostarsi dall'ultima offerta di 22-23 milioni di euro più il prestito di Ounas mentre i bianconeri rimangono vigili pur non affondando il colpo tanto che Marotta ha assicurato: "Anche dopo la notizia di Cuadrado, non interverremo sul mercato". L'esterno, che rimane ottimista sull'opzione Napoli anche a costo di attendere le ultime ore della sessione di mercato, ha ribadito la sua preferenza per la squadra di Sarri. La frase sibillina di De Laurentiis "Politano? Chiedete a Marotta..." farebbe solo parte di un normale gioco delle parti.



Intanto il tempo stringe, il 31 è dietro l'angolo e il Sassuolo cerca il sostituto: in vantaggio D'Alessandro, al Benevento ma di proprietà dell'Atalanta, su Orsolini, all'Atalanta ma di proprietà della Juventus.

Politano, Di Natale "tifa" Napoli

Intanto Antonio Di Natale, ex attaccante dell'Udinese e spettatore sempre interessato delle vicende di casa Napoli, ha voluto mandare un messaggio indiretto al giocatore neroverde dichiarando: "Consiglio a Politano di scegliere il Napoli di Sarri, il gioco degli azzurri è molto più adatto alle sue caratteristiche. Insigne? È il mio erede".