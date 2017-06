Sassuolo, "Juve e Inter vogliono ancora Berardi"

Sembra proprio che si prepari un'altra estate rovente attorno al nome di Domenico Berardi, già accostato a Juventus e Inter pochi mesi fa ma che poi ha scelto di restare al Sassuolo. E' il suo agente Simone Seghedoni a parlarne: "Ha deciso lui e solamente lui di restare - le parole a FcInterNews -. Juventus e Inter erano certamente interessate, ma lo sono tuttora. Entrambe le società continuano a seguire il giocatore".



Il giocatore non si muoverà a gennaio ma a fine stagione? " In futuro potrà succedere di tutto. I nerazzurri lo hanno certamente seguito e lo stanno facendo tuttora. Sassuolo e Inter ne parleranno ancora. Così come la Juventus c'è sempre stata e ci sarà sempre. Non lo ha mollato. Prima c'era una sorta di prelazione morale, un accordo non scritto ma Domenico ha scelto di restare".



Infine, sul ritorno in campo di Berardi: "Sono sorte delle problematiche nell'ultimo periodo, ma credo che l'attesa stia terminando. Manca ormai poco".