Sassuolo, Carnevali: "Politano-Napoli? La Juve ci ha chiesto se fosse fatta"

Tutta la verità su Matteo Politano, almeno secondo la versione che dà Giovanni Carnevali, a.d. del Sassuolo che ha gestito la trattativa col Napoli che non è andata a buon fine nonostante l'offerta finale di 28 milioni. Tra i retroscena raccontati dal dirigente neroverde, due sono di particolare interesse: smentisce che l'affare sia saltato per 10 minuti, conferma che la Juve in qualche modo si è inserita...



"I nostri rapporti con il Napoli sono ottimi - spiega Carnevali -. È stato motivo di orgoglio per noi constatare l'interesse verso Politano. Ma a gennaio non cediamo facilmente i nostri calciatori. Tenere un giocatore che voleva andare via può essere un rischio, ma lui sa di aver firmato con noi un contratto di cinque anni. Gli abbiamo parlato, se ci saranno altre opportunità ne discuteremo a giugno. Le cifre sono inferiori rispetto a quelle che sono trapelate".



"Le nostre pretese non erano tanto economiche quanto tecniche. Ci poteva interessare Caprari, ma la Samp non lo cedeva. Ci sono stati molti fraintendimenti. Quella col Napoli era una trattativa che durava da tempo e non è vero che abbiamo discusso fino a poche ore dalla conclusione del mercato"



"La Juventus ci ha chiesto solo se avessimo chiuso col Napoli. Noi abbiamo detto no e che probabilmente non si sarebbe chiusa, loro hanno chiesto in funzione del problema di Cuadrado, ma non si è mai parlato di cifre, non è servito ad alzarle".