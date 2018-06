Sassuolo, Carnevali: "Berardi piace a Di Francesco. Il prezzo di Politano è salito"

Sono diversi i giocatori del Sassuolo, nel mirino delle big, che potrebbero cambiare casacca nel corso della prossima sessione di mercato. Giovanni Carnevali, ad neroverde, prova a chiarire alcuni aspetti in un'intervista al Corriere dello Sport.



A partire dalla situazione relativa a Berardi, seguito dalla Roma: "So bene che piace a Di Francesco, ma spero che le società con le quali abbiamo rapporti consolidati si manifestino in maniera ufficiale. Con Domenico ci siamo parlati, ipotizzando scenari futuri. Se ci sono le condizioni economiche e tecniche possiamo prendere in considerazione una sua cessione. Ma non ci priviamo di un giocatore solo perché ha il desiderio di andare via. Noi confidiamo nella professionalità".



Quindi un avvertimento a quanti vogliono acquistare Matteo Politano: "La sua quotazione è lievitata con la convocazione in Nazionale. A gennaio lo voleva il Napoli, poi nella seconda parte di stagione si è messo ancor di più in luce".



In chiusura Carnevali ribadisce il concetto: "Io leggo e sento di Berardi alla Roma, Acerbi alla Lazio, Politano all’Inter. Ma con certi club mi sento costantemente e non ho avuto ancora richieste ufficiali".