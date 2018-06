Sassuolo, Carnevali: "Berardi e Politano? Se uno va, l'altro resta"

Più che una corsa contro il tempo, sarà una gara di velocità: chi chiude prima la trattativa raggiunge l'obiettivo e l'altro resta con il cerino in mano. Giovanni Carnevali, a.d. del Sassuolo, avvisa Inter e Roma, i due club che stanno provando a strappare ai neroverdi rispettivamente Matteo Politano e Domenico Berardi. Ma a quanto pare uno solo ce la farà.



"Mi vedrò con Ausilio e sono curioso di conoscere la sua offerta. - ha dichiarato il dirigente del Sassuolo a 'La Gazzetta dello Sport' - Ma sia chiaro: Politano vale 30 milioni, non meno. E lo stesso vale per Berardi con la Roma. I nostri gioielli non partono per meno. Anzi, se vendiamo uno, l'altro resta". Al momento i giallorossi sono un po' più avanti, anche perché i nerazzurri sono arrivati a 25 milioni tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. Carnevali ha poi parlato anche di Acerbi: "Per lui risentirò Lotito, ma il problema è capire quanto valuta Cataldi...".