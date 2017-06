Sassuolo, Carnevali: "Balotelli non rientra nei nostri piani"

Il dg del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato di mercato ai microfoni di Premium Sport: "E' arrivata un'offerta molto importante di una società straniera per Berardi - ha detto - La valuteremo, ma vorremmo che il ragazzo diventasse una bandiera del Sassuolo. Aveva richieste anche nella passata stagione e poi è rimasto, speriamo che decida così anche quest'anno. Quanto vale? Non voglio parlare di cifre, ma sicuramente vale tanto".

"Defrel era stato richiesto dalla Roma a gennaio - continua il dg dei neroverdi - ma noi non abbiamo voluto cederlo perchè vogliamo crescere e migliorare, quindi non possiamo cedere i giocatori più forti". A fare compagnia a Defrel in attacco nella prossima stagione dovrebbe esserci Falcinelli, di ritorno da Crotone: "Gli attaccanti sono il punto di forza del nostro modo di giocare, anche l'anno prossimo andremo avanti con il 4-3-3, quindi Falcinelli tornerà alla base" ha assicurato Carnevali.

Per concludere il discorso sugli attaccanti, anche una battuta su Balotelli, più volte accostato agli emiliani negli ultimi giorni: "Balotelli non rientra nei nostri piani, credo che non ci sia nessuna possibilità". Se Defrel resta e Falcinelli torna, Pellegrini è invece destinato a partire: "Penso proprio che tornerà alla Roma, perchè con i giallorossi c'è questo accordo per cui entro il 30 giugno hanno la possibilità di riportarlo a casa".

Ultimo argomento l'allenatore: "Ieri abbiamo fatto la risoluzione con Di Francesco, nelle prossime 48 ore decideremo quale sarà il prossimo allenatore. Bucchi potrebbe essere il nome giusto, sembra adatto alla nostra filosofia di gioco".