Sassuolo, Carnevali a Sarri: "Pressioni di Marotta per Politano? Una barzelletta"

Battuta dopo battuta, si arricchisce il "caso" legato a Matteo Politano. Qualche giorno fa, Beppe Marotta, dg della Juventus, aveva parlato così della possibilità del giocatore di finire al Napoli: "Io credo che il Sassuolo abbia necessità di trattenere il giocatore anche perché è una società solida dal punto di vista economico, dunque può permettersi di rifiutare l’offerta".



Dopo il match contro l'Atalanta, è toccato a Maurizio Sarri tornare sull'argomento, proprio ai microfoni di Premium Sport: "Politano era un'alternativa che ci sarebbe piaciuta ma abbiamo sentito da Marotta che è incedibile e allora abbiamo fatto un passo indietro... scherzo!".



Dopo bianconeri e partenopei, tocca proprio alla società proprietaria del cartellino mettere la parola fine alla vicenda: "Respingiamo le parole di Sarri, a Politano sono interessate tante società e noi abbiamo un ottimo rapporto col Napoli - precisa l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali -. È una barzelletta che Marotta ci abbia chiesto di non darlo agli azzurri, lui è una persona seria, che lavora in una società seria. Non c’è stata alcuna pressione. Poi noi dobbiamo programmare e abbiamo le nostre esigenze, ragion per cui non possiamo permetterci di effettuare cessioni".