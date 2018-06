Sarri si riavvicina al Chelsea: Albiol raggiunge il tecnico

Sarri si riavvicina al Chelsea. Nelle scorse settimane Roman Abramovich ha contattato Luis Enrique, Blanc e Jokanovic, e tuttavia ora le quotazioni dell'allenatore toscano sarebbero in netto rialzo. L'ex Empoli è sotto contratto con il Napoli (fino al 2020) e la sua clausola rescissoria da 8 milioni è scaduta lo scorso 31 maggio: De Laurentiis intende liberarlo non gratis ma intavolando una trattativa.



Nello specifico il presidente azzurro vuole un indennizzo da 5 miloni (una media tra la stessa clausola e i 3 milioni annui che andrebbero corrisposti all'allenatore per le prossime due stagioni). I Blues avevano proposto di inserire nell'affare Courtois e David Luiz ricevendo però il no dei campani perché si tratta di giocatori con ingaggi troppo alti: più facile allora che si possa lavorare al trasferimento di Albiol, fedelissimo di Sarri e con clausola da 8 milioni.



I londinesi pagherebbero un po' di più e in questo modo risolverebbero la questione relativa all'indennizzo di Sarri: tutti i pezzi del puzzle andrebbero così al loro posto. Al Chelsea non resterebbe che 'liquidare' (profumatamente) Antonio Conte.