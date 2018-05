Sarri, Chelsea o Zenit: via agli incontri

"Odds crash". È il crollo delle quote. A Londra e dintorni la scommessa non paga più così tanto, appena 1,5: Maurizio Sarri è il favorito numero uno alla successione di Antonio Conte per la panchina del Chelsea. A dire il vero non è affatto scontato che il tecnico dei Blues attualmente in carica venga esonerato da Abramovich, ma ormai il suo addio sembra sempre più vicino e potrebbe essere un suo connazionale a raccoglierne l'eredità.



Quello che è scontato è che Sarri lascerà il Napoli anche se, come nel caso di Antonio Conte, c'è un contratto a legarlo al club: gli azzurri, tuttavia, hanno già annunciato l'allenatore della prossima stagione, Carlo Ancelotti, e dunque c'è solo da capire in che modo Sarri divorzierà da De Laurentiis: il patron aspetta che qualcuno paghi la clausola da 8 milioni entro il 31 maggio, ma è un'eventualità remota, per cui c'è persino il rischio che ADL tenga fermo un anno il tecnico a quel punto, sebbene i ringraziamenti pubblicati su Twitter lascino pensare a un possibile accordo tra gentiluomini.



Sarri, intanto, dovrà ripartire da una nuova avventura: stando a quanto dichiarato dallo stesso allenatore, non sarà in Italia: giovedì vedrà il Chelsea per capire se potrà battere la concorrenza di Luis Enrique, l'altro super candidato per il dopo-Conte. È in programma anche un incontro con lo Zenit, dove però in prima fila ci sono Semak e Pacos Ferreira.