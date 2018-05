Sarri-Chelsea, l'incontro un mese fa: spunta il nome di Garcia

Il Chelsea avrebbe già incontrato Maurizio Sarri. A rivelarlo è Il Messaggero, che nell'edizione odierna racconta che il tecnico del Napoli circa un mese faavrebbe partecipato ad un summit, in un aeroporto capitolino, durato circa 4-5 ore. L'intermediario che starebbe curando l'operazione è Fali Ramadani, l'offerta fatta dai Blues sarebbe quella di un biennale da 5 milioni di euro. Confermata anche l'intenzione di pagare gli 8 milioni della clausola rescissoria in scadenza 31 maggio, ma Abramovich vorrebbe portare a Londra anche Koulibaly e in quel caso l'ostacolo clausola potrebbe essere aggirato.

Il futuro del tecnico toscano sembra dunque sempre più lontano da Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis, sebbene speri ancora che Sarri firmi il rinnovo fino al 2021, si sta già guardando intorno per trovare il successore ideale. I nomi che circolano sono tantissimi, dai sogni Ancelotti e Conte agli italiani Gasperini e Giampaolo, fino a Emery, Fonseca e un Benitez-bis.

Non solo loro però, perché tra i candidati alla panchina azzurra ci sarebbe anche un ex Roma, Rudi Garcia, che ieri sera ha conquistato la finale di Europa League con il suo Marsiglia. Il tecnico francese sarebbe felice di tornare in Serie A e conosce già benissimo il nostro campionato, ma a Napoli sperano ancora di riuscire a convincere Sarri a restare.