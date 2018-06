Sarri-Chelsea, conto alla rovescia: indennizzo di 5 milioni a De Laurentiis

La trattativa per il passaggio di Maurizio Sarri al Chelsea è entrata nel vivo. Gli avvocati di Aurelio De Laurentiis e del tecnico sono al lavoro e le sensazioni sono positive anche perché i Blues nel corso delle ultime settimane hanno rispettato il 'gentlement agreement' con il club azzurro, non andando a trattare due giocatori, Hysaj e Albiol, che hanno clausole in scadenza il 30 giugno.



Il presidente dei campani libererà dunque l'allenatore dietro il pagamento di un indennizzo da 5 milioni di euro (aveva una clausola da 8 milioni scaduta il 31 maggio). L'affare dovrebbe perfezionarsi tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima.



Per i londinesi si tratta di un'operazione costosa, da 37-38 milioni: 18 andranno a Sarri (6 milioni d'ingaggio per tre stagioni), come detto 5 a De Laurentiis senza dimenticare la penale di 11 milioni per l'esonero di Antonio Conte, che ha il contratto in scadenza nel 2019 (negli scorsi giorni era circolata la voce di una possibile causa legale di Abramovich nei confronti dell'ex ct per la gestione di Diego Costa) e con ogni probabilità altri 3 per le commissioni.