Sarri-Chelsea, accordo molto vicino

Carlo Ancelotti al Napoli e Maurizio Sarri al Chelsea. Dovrebbe concludersi così il domino delle panchine delle big d'Europa, la trattativa tra i Blues e il tecnico toscano è in dirittura d'arrivo, il club di Abramovich è pronto ad ufficializzare il divorzio con Antonio Conte, che dopo la vittoria della FA Cup per andarsene incasserà 11 milioni, in pratica l'intero stipendio del prossimo anno.

Sulla panchina che per due stagioni è stata dell'ex ct della Nazionale si siederà Sarri, pronto al grande salto dopo un triennio a Napoli. Gli agenti dell'allenatore sono da due giorni a Londra e stanno definendo gli ultimi dettagli, si parla di un biennale (ma c'è anche chi scrive quattro anni) da 6 milioni di euro a stagione (sulle cifre non sembrano esserci dubbi), più del doppio di quanto Sarri percepiva in Serie A.

Oltre all'addio di Conte, l'ultimo step per completare l'operazione è la conclusione del rapporto del Napoli con Sarri, sotto contratto fino al 2020. De Laurentiis non intende fare sconti sulla clausola di 8 milioni valida fino al 31 maggio, il Chelsea sarebbe pronto a pagarla, ma avrebbe chiesto uno sconto: a 4/5 milioni si può chiudere, Sarri e il Chelsea non sono mai stati così vicini e in Inghilterra si parla già di mercato.

Sarri potrebbe portarsi a Londra il terzino albanese Hysaj, che ha una clausola da 50 milioni e piace anche allo United, ma il nome che scalda i tabloid è quello di Gonzalo Higuain: il rapporto con Sarri è notoriamente ottimo e la Juventus non si opporrebbe ad uno scambio con Alvaro Morata...