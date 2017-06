Saponara alla Fiorentina, a Empoli esultano: "Che gioia"

Protagonista assoluto nell'anno della promozione in A con 13 gol (2 ai playoff), 7 gol in 17 partite da gennaio a giugno 2015, 5 gol e 10 assist nel bel campionato dell'anno scorso: eppure sono bastate alcune brutte partite giocate quest'anno per convincere i tifosi dell'Empoli, o magari solo alcuni di loro, che Riccardo Saponara fosse un flop. "Saponara alla Viola? Dopo il 2-0 la più grande gioia". Ecco la scritta su un muro nei pressi del centro sportivo del club toscano. Chiaro il riferimento alla vittoria nel derby con la Fiorentina di questa stagione.



Saponara è stato presentato ufficialmente dalla Fiorentina che l'ha preso in prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni: "Empoli era la mia seconda casa e partire per la seconda volta mi è dispiaciuto", ha detto lui. Evidentemente l'amore non era corrisposto. Quest'anno Saponara ha segnato solo due gol e raramente ha inciso, probabilmente perché inconsciamente aveva già deciso di fare il salto di qualità in una squadra di livello superiore. E forse anche per questo, a Empoli, hanno smesso di amarlo.