Sanchez via gratis nel 2018, Diego Costa verso il La Coruna

Nel 2018 partirà l'assalto ad Alexis Sanchez. A costo zero. La conferma, di fatto, arriva da Arsene Wenger, manager dell'Arsenal: "Al momento non ci sono novità sul rinnovo - ha spiegato -, non sono stati fatti passi avanti. È un giocatore che si appresta a giocare l'ultimo anno con noi come da contratto. Il rischio di perderlo a parametro zero il prossimo anno, vista la scadenza nel 2018? Purtroppo è una possibilità e una conseguenza di quello che ho appena detto, dobbiamo fare una scelta tra efficienza sul campo e interessi economici. Meglio se si trova un compromesso, ma in questo caso vogliamo privilegiare l'aspetto sportivo". Da gennaio chiunque vorrà Sanchez potrà fare con lui accordi preliminari per la stagione successiva: probabile un'asta internazionale per il cileno che avrà un cospicuo aumento dell'ingaggio attuale già elevato.



Sanchez giocherà comunque ancora una stagione all'Arsenal, Diego Costa ha fretta di lasciare il Chelsea dopo gli attacchi a Conte. Atletico Madrid e Deportivo La Coruña, così, stanno studiando un'ipotesi di prestito ponte dell'attaccante che rimarrebbe in Galizia fino a gennaio per poi essere tesserato dal club colchonero. Un'operazione in stile Vitolo (parcheggiato temporaneamente al Las Palmas), visto che l'Atletico ha il mercato bloccato dal Tas fino all'inizio del 2018. A scriverlo è La Voz de Galicia secondo cui una soluzione del genere permetterebbe al giocatore ispano-brasiliano, in uscita dal Chelsea, di giocare con continuità nell'anno del Mondiale, senza dover perdere mesi importanti.