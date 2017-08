Sanches, Rummenigge gela il Milan: "Non andrà in Italia"

Arrivano brutte notizie per il Milan dalla Germania. L'ad del Bayern Monaco Rummenigge, in un'intervista al quotidiano Abendzeitung München è stato abbastanza netto in merito alla situazione di Renato Sanches: "Oltre ai rossoneri ci sono altre squadre interessate ma io personalmente non credo che andrà in Italia".



Il dirigente dei bavaresi ha quindi aggiunto: "Non vogliamo vendere Sanches ma darlo in prestito a una squadra dove possa giocare con continuità. Continuamo a credere in lui perché è giovane ed è un buon giocatore".



L'eventuale trasferimento del centrocampista 20enne al club di via Aldo Rossi sembra dunque improbabile. Fassone e Mirabelli sarebbero interessato all'ipotesi del prestito con diritto di riscatto. Invece, come detto, il Bayern sembra voler puntare su un prestito secco.