Sampdoria, Schick pronto al rientro: l'Inter tenta il blitz

Il comunicato con cui Sampdoria e Juventus annunciavano l'annullamento dell'accordo per il trasferimento a Torino di Patrik Schick è datato 18 luglio: le visite mediche al J Medical avevano rilevato un problema di natura cardiaca che, secondo blucerchiati ed entourage del giocatore, si sarebbe risolto con un po' di riposo.



Ecco perché la prossima settimana sarà decisiva per il futuro di Schick. Il 21enne si dovrebbe sottoporre a nuovi test tra mercoledì e sabato: se, come auspicano tutte le parti della vicenda, il cuore sarà a posto si ripartirà con la caccia delle big a uno dei migliori talenti della scorsa serie A. L'Inter si era mossa subito dopo la fumata nera Samp-Juve ma i bianconeri hanno sempre da giocare la carta del connazionale Nedved.



L'impressione è che i nerazzurri siano più avanti, anche perché la Juventus nel frattempo ha tesserato Douglas Costa e Bernardeschi (e guarda sempre a Keita, anch'esso nel mirino interista), Ausilio tenterà un blitz appena saputo l'esito delle visite. In ogni caso i termini dell'accordo rimangono gli stessi: 30,5 milioni di euro da pagare ai blucerchiati in tre anni.