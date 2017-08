Sampdoria, Schick ha ottenuto l'idoneità: andrà via, Inter in pole

La bella notizia è che Patrick Schick ha finalmente ottenuto l'idoneità sportiva, è arrivato a Bogliasco intorno alle 18.30, ma tornerà ad allenarsi con la squadra soltanto venerdì. La "notizia" curiosa è che la Sampdoria, annunciando i numeri di maglia ufficiali della stagione che sta per cominciare, ha "dimenticato" proprio quello del ceco. La versione ufficiale è che si tratta solo della "prima lista consegnata alla Lega per la Coppa Italia", come ha risposto il club su Twitter ai tifosi che si erano insospettiti, ma molti l'hanno visto come indizio di mercato.



Il ceco ha svolto nuovi controlli cardiologici a Milano in questi giorni, l'aritmia al cuore è stata superata e il giovane attaccante sta bene. Il discorso tra l'Inter e i blucerchiati, però, è a buon punto: Spalletti, Sabatini e Ausilio hanno cenato con il ds dei liguri Pradè alla presenza dei procuratori del 21enne. L'operazione è in dirittura d'arrivo per 30 milioni pagabili in tre rate, anche se nelle ultime ore si è fatto avanti con forza il Monaco.

Assegnati i numeri per la prossima stagione di @SerieA_TIM. Scopri che maglia vestiranno i blucerchiati❗️ pic.twitter.com/6ZWqWyS5at — U.C. Sampdoria (@sampdoria) 10 agosto 2017