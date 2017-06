Sampdoria, per Cassano super-offerte cinesi

Antonio Cassano è di fatto un fuori rosa nella Sampdoria: usufruisce delle strutture blucerchiate per continuare ad allenarsi ma non viene mai convocato da Giampaolo, attendendo di capire cosa succederà in futuro.



Il talento di Bari ha ancora tanti estimatori in giro per il mondo, Cina compresa: le ultime offerte arrivano da Guangzhou R&F e Shandong Luneng (dove gioca Pellé), si parla di contratti da quasi otto milioni di euro a stagione.



La proposta non lascia indifferente il 34enne Cassano, che avrebbe già dato un assenso di massima anche su indicazione del suo agente, ma che preferisce aspettare eventuali offerte europee (visto che la serie A sembra insensibile) prima di trasferirsi in Cina.