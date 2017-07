Sampdoria, niente Sneijder: "veto" di Giampaolo

"Sneijder? No, grazie". Marco Giampaolo deve aver detto più o meno queste parole all'avvocato Romei e a Massimo Ferrero, a dire la verità anche lui non troppo convinto dell'operazione. Il parere dell'allenatore della Sampdoria, però, è stato quello decisivo per dire stop alla trattativa. Salta, dunque, il suggestivo ritorno dell'ex trequartista dell'Inter in Serie A.



Dopo aver di fatto fallito con Samuel Eto'o, che con la Samp all'epoca allenata da Mihajlovic segnò 2 gol in 18 partite da gennaio a giugno 2015, i blucerchiati hanno avuto la tentazione di provarci con un altro protagonista del Triplete nerazzurro. Avendo già preso Ilicic, tuttavia, e con Praet in rosa, Giampaolo ha preferito rinunciare a un giocatore di 33 anni, ormai sul viale del tramonto dopo l'esperienza al Galatasaray, anche se l'olandese aveva accettato una riduzione dell'ingaggio da 6 a 2,5 milioni a stagione.