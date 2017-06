Sampdoria, Muriel: "Inter una possibilità, sicuramente"

Anche se l'Inter sembra più interessata a Schick, c'è un altro attaccante in casa Sampdoria che potrebbe approdare ai nerazzurri. Luis Muriel ha infatti ammesso che a fine stagione potrebbe lasciare Genova: "Se ne sta parlando molto ultimamente - le parole dell'attaccante colombiano a Win Sport -, ho diverse soluzioni. Vedremo a fine campionato, sicuramente l'Inter è una possibilità".



Con un vice-Icardi ancora mancante e con il quasi certo addio di Palacio, è molto probabile che i nerazzurri facciano più di un acquisto nel reparto offensivo in estate ma è difficile che "scippi" due giocatori in casa Samp.