Sampdoria-Jankto, La Gumina-Empoli, Milinkovic jr-Spal: ufficiali

Giornata di grandi colpi in Serie A. Quello principale, probabilmente, è Jakub Jankto alla Sampdoria: lo scorso gennaio sembrava vicinissimo al Milan, l'ha cercato a lungo l'Atalanta, alla fine ha scelto i blucerchiati che lo prendono dall'Udinese in prestito con obbligo di riscatto fissato a quindici milioni, con una percentuale futura in caso di plusvalenza peri friulani. Spettacolare l'annuncio via social che ha presentato il giocatore come "furia ceca", richiamando il soprannome di Pavel Nedved.

Prossimamente al "Ferraris"...



Un film di Massimo #Ferrero. pic.twitter.com/ul8VNL0HbW — U.C. Sampdoria (@sampdoria) 6 luglio 2018

L'altro annuncio ufficiale riguarda: non Sergej, ma Vanja, il fratello minore che si trasferisce in prestito dalalla. Il talentuoso portiere ha 21 anni, in Coppa Italia ha dimostrato le proprie qualità, ma in granata è chiuso da Sirigu così la società ha preferito fargli fare esperienza altrove. Il club ferrarese ha ufficializzato in realtà anche altre due operazioni: l'arrivo didal Verona e quello di, altro portiere, dalla Nocerina. Concluso, con tanto di annuncio e comunicato, anche il passaggio diper 9 milioni. Non è ufficiale, invece, ma sembra ormai fatta per il: al Sassuolo andranno 12 milioni.