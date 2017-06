Sampdoria, Ferrero: "Totti, vieni qui!"

"Non si rottama un patrimonio dell'Unesco, come io ho definito in passato Francesco Totti; dunque, alla Sampdoria, qualora volesse, troverebbe un'accoglienza a braccia aperte". Massimo Ferrero, presidente della società blucerchiata, traccia, al telefono con l'Ansa, per il capitano giallorosso ai titoli di coda nella sua avventura con la maglia della Roma, un futuro a Genova.



"Insisto - continua il patron, romano e che non ha mai nascosto le sue simpatie per i colori giallorossi -. Lui è un patrimonio dell'Unesco perché è arte pura applicata al calcio, qualsiasi tifoso sarebbe contento di averlo nella sua squadra. Con lui parlai scherzando un paio d'anni fa, ma adesso che con la Roma in campo sta chiudendo, il mio è un discorso serio. Se vuole, può venire alla Samp".