Sampdoria, Ferrero stoppa Schick: "Se è intelligente resta qui"

Muriel sempre più lontano dalla Sampdoria. La conferma arriva dal presidente blucerchiato Ferrero a margine della finale del 33° Torneo Ravano, 24° Coppa Paolo Mantovani: "E' l'amore della mia vita, ma è anche giusto che possa spiccare il volo in un grande club dopo anni ad ottimi livelli. Penso purtroppo che ce lo chiederanno in molti".



Alla corte di Giampaolo dovrebbe invece rimanere Schick: "Lui si trova benissimo da noi, Giampaolo gli sta insegnando il calcio, l'auspicio è che rinnovi il suo contratto. Se l'agente è intelligente gli consiglierà di restare, grazie a noi potrà diventare un fenomeno. Riusciremo a trattenerlo? Spero, penso proprio di sì".



Tuttavia manca ancora l'accordo con l'attaccante ceco in merito alla clausola rescissoria (attualmente è di 25 milioni di euro), come confermato proprio dal suo procuratore Pavel Paska: "La nostra intenzione è quella di restare un altro anno a Genova se Patrik avrà la garanzia del posto fisso".

"Torreira al Siviglia? Non mi risulta. Il ragazzo sta molto bene, gioca bene, ha fatto un grande campionato e ha un contratto di cinque anni. Non ho notizie che voglia andare via" ha aggiunto Ferrero.