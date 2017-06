Sampdoria, Ferrero: "Schick? Se va alla Juventus si frega da solo..."

L'uomo del momento in casa Sampdoria e non solo è Patrik Schick. Da più parti vengono tessute le lodi per il 21enne, anche da Massimo Fererro: "E’ infinito sto ragazzo: freddo, cinico, furbo. Ogni domenica migliora. E’ anche paraculo il giusto. Ne nascono ogni 50 anni così. ‘Na favola".



Il numero 1 della Sampdoria prova a fare chiarezza al Secolo XIX sul futuro dell'attaccante e sulla clausola da 25 milioni di euro: "Vorremmo alzarla o toglierla. Parlo di continuo con il suo agente Paska e lo rifarò presto. L’obiettivo è tenerlo ed evitare beffe. Ovviamente serve rivedere il contratto del ragazzo. Di certo così, a 25, ogni giorno sei a rischio di top club che la paga e saluti. Quando tu metti una clausola - prosegue Ferrero - ti sei tagliato i co.... da solo a meno che non hai fatto come Cairo con i 100 milioni di Belotti. Le clausole le propongono gli agenti e poi ci devi convivere".



Il presidente blucerchiato dà poi un consiglio al suo giocatore: "Il punto è che se lui va alla Juve, e faccio solo un esempio, si frega da solo: perché alla Juve non gioca subito, mentre se sta un altro anno qui diventa un mostro. E’ quello che gli spieghiamo ogni giorno".