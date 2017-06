Sampdoria, Ferrero: "Schick alla Juve, la Roma non ha i soldi"

Patrik Schick sempre più bianconero, la conferma arriva direttamente da Massimo Ferrero: "Credo che Patrik vada alla Juventus - le parole del presidente della Sampdoria a pagineromaniste.com -. La Roma ce lo ha chiesto ma non ha i soldi. Dite a Pallotta di cacciare i soldi: senza soldi non si canta messa".



L'attaccante ceco, come anticipato su Premium una decina di giorni fa, ha già trovato un accordo con la società bianconera che vuole chiudere la trattativa entro il 15 luglio, data della scadenza della clausola di 25 milioni di euro. Su Schick c'era stato anche l'interessamento dell'Inter (ma lo stesso Sabatini, qualche giorno fa, ha detto "Credo sia della Juve") e del Napoli ma il suo destino è a Vinovo.