Sampdoria, Ferrero: "Giampaolo? Se a giugno vuole andare..."

"Faccio zero a zero: non vendo e non compro. Torreira è un grande giocatore e un bravo ragazzo. I calciatori quando si sentono forti perdono un po’ di spessore mentale, lui invece continua ad aver fame. Tutti lo vogliono, ma io non lo vendo: i tifosi devono stare tranquilli". Massimo Ferrero rassicura i supporter della Samp a RMC Sport in merito all'incedibilità del centrocampista uruguaiano.



Il presidente blucerchiato si sofferma anche sul futuro di Giampaolo: "Abbiamo un rapporto di grande stima e rispetto. Ma se a giugno vuole andare al Napoli, vada dove lo porta il cuore. Io non metto le clausole sugli allenatori, resta chi vuole. Mica è mia moglie, gli allenatori sono come gli amanti: li puoi cambiare sempre".



Chiusura dedicata a Schick: "È un grande talento, ve lo scrivo col sangue. Che succede? Chiedetelo al medico della Roma, con me stava benissimo. Ha giocato 40 partite con la Samp. Ci ho parlato, gli ho detto di stare sereno, ma lui mi ha detto 'È dura'. Perché la pressione nella Sampdoria è una cosa, nella Roma è un’altra. Ma è un grande talento, e stupirà i tifosi della Roma”.