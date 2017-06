Sampdoria, Cassano risolve il contratto

Dopo un inizio di stagione da separati in casa, con la società che già in estate aveva cercato di cederlo e il giocatore convinto a rimanere a Genova anche a costo di allenarsi da solo, Sampdoria e Antonio Cassano si sono detti addio. Il barese e il club stanno trattando la risoluzione di contratto, che dovrebbe diventare ufficiale già in settimana, tanto che l'avvocato Romei, braccio destro del presidente Ferrero, ne ha parlato a Primocanale: "La rescissione con Cassano è un epilogo amaro, il suo ritorno poteva essere diverso, ma alla fine dirsi addio è la soluzione migliore per entrambi visto che le posizioni sono differenti ma tutte e due legittime".



FantAntonio (che avrebbe chiesto di poter comunque continuare ad allenarsi a Bogliasco) interessa all'Entella, si è parlato della solita Cina ma potrebbe anche ritirarsi: il suo futuro è ancora da decifrare.