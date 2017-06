Samp, vogliono tutti Schick: il Napoli prova a beffare Juve e Inter

Il Napoli fa sul serio su Patrick Schick. Non c'è nessun fronte aperto con la Sampdoria, ma si cerca per ora un'intesa anche di natura economica con il suo l'agente. Il progetto degli azzurri stimola parecchio il babyfenomeno blucerchiato visto che sbarcherebbe al San Paolo con l'ambizione di giocarsi una maglia da titolare con Milik.

Non è tutto perchè dopo 5 mesi Pavoletti, richiesto da Sarri ma a dire il vero entrato non proprio benissimo negli schemi del tecnico, potrebbe esser sacrificato. La Fiorentina è vigile e interessata all'evoluzione della situazione Pavoloso, soprattutto se Kalinic dovesse fare le valigie.

Schick guarda al Napoli perchè vuole una stagione da protagonista e l'Inter, a caccia di un vice-Icardi visto che Palacio è ai saluti, nonostante sia pronta a pagare la clausola di 25 milioni, non può garantirgli il panorama Champions.

Nemmeno la Juventus nell'immediato ha spazio (in termini numerici), ma i bianconeri come per Caldara, come per Orsolini, vogliono ingaggiare i migliori giovani. La proposta di Marotta e Paratici a Ferrero va in questa direzione, perchè il ceco resterebbe in prestito un altro anno a Genova.

Intrigo totale dunque su Schik, ma non è nitido nemmeno il futuro dell'altro bomber del momento, Andrea Belotti. Proprio in occasione di Torino-Sampdoria ci saranno all’Olimpico osservatori dello United: Mourinho è pazzo di lui e dopo il supercolpo Pogba i Red Devils non avrebbero problemi a versare i 100 milioni di euro della clausola del Gallo.

Attenzione perchè il ds del Milan Mirabelli è al lavoro per regalare a Montella un grande bomber: oltre a Morata e Aubameyang, piace molto Edin Dzeko. I rossoneri ora provano inserirsi facendo leva sulla voglia di rilancio del club e sul fatto che restando in Italia e viaggiando su questi livelli, il bosniaco avrebbe spalancate le porte del mondiale russo.

Claudio Raimondi