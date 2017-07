Samp, un mese per risolvere il rebus Schick

Patrik Schick, e ora? Saltata definitivamente l'affare con la Juventus (che si terrà Cuadrado e sposterà il mirino su un grande centrocampista, e c'è anche il rientro di Pjaca), la Sampdoria studia la situazione dell'attaccante ceco. Il club blucerchiato ha in programma una riunione per decidere il destino di Schick, un rebus che non troverà soluzione verosimilmente prima di un mese, tempo necessario per guarire dal problema fisico che ha fatto saltare il trasferimento in bianconero (c'è chi parla di una aritmia).



Davanti alla Samp, due strade. O tiene il giocatore per rivalorizzarlo, usandolo come titolare e non come panchinaro di lusso come nell'ultima stagione, oppure riallaccia i contatti con le due squadre interessate a Schick prima della Juventus: Inter e Roma.



I nerazzurri lo volevano come vice-Icardi, Ausilio si era portato avanti con il giocatore ma il cambio di rotta dirigenziale con l'arrivo di Sabatini aveva rallentato l'affare fino a farlo sfumare. E poi la Roma: prima di Monchi, proprio l'ex ds giallorosso avrebbe voluto portarlo in Italia (ancor prima dell'affondo della Samp). Ora il club capitolino sarà ancora interessato?