Samp, Ferrero annuncia Pradè: "E' arrivato, nessun problema con Osti"

"Daniele Pradè è arrivato, sarà il responsabile dell'area tecnica e non ci saranno assolutamente problemi con Carlo Osti che continuerà ad essere il direttore sportivo". Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ospite della tv ligure Primocanale, conferma l'arrivo dell'ex dirigente di Roma e Fiorentina. Sulle critiche dei tifosi per questo avvio di stagione sottolinea: "È giusto che critichino, è il mestiere del tifoso, ma ogni tanto un grazie? Io soffro per la Samp, voglio lasciare qualcosa d'importante e vincere. Non sono più tifoso della Roma, io penso solo alla Samp che ha i colori più belli del mondo. Il nostro obiettivo? Quest'anno vogliamo raggiungere 45/46 punti, divertirci e fare crescere i nostri giovani per poi puntare a qualcosa di più il prossimo" ha detto il numero uno blucerchiato.