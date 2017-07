Sammer spinge Muller alla Juve: "Ancelotti non lo capisce"

Ieri la clamorosa indiscrezione dalla Germania, dove Sport Bild rilanciava l'interesse della Juventus per Thomas Müller, oggi le dichiarazioni dell'ex direttore sportivo Summer, che attacca Ancelotti e apre ufficialmente il 'caso Muller'. Il futuro della seconda punta, ultimo bavarese rimasto in rosa dopo l'addio al calcio di Lahm, potrebbe essere in lontano dal Bayern Monaco, soprattutto dopo l'arrivo in Baviera di James Rodriguez, voluto fortemente dal tecnico italiano.

Oltre ai media e ai tifosi tedeschi, che si stanno interrogando sul ruolo di Müller nel Bayern dopo una stagione nettamente al di sotto dei suoi standard, ieri perfino Matthias Sammer, che fino a un anno fa era direttore sportivo dei bavaresi (ruolo rimasto vacante), ha criticato apertamente Ancelotti: “Thomas non può giocare largo sulla fascia – ha spiegato – gli manca il ritmo per farlo. Ogni tanto può partire largo e accentrarsi, ma non è quello il suo ruolo. Thomas è uno spirito libero e deve sentire questa libertà”.

Secondo Sammer Ancelotti non sarebbe abituato ad allenare giocatori con le caratteristiche di Müller: “Probabilmente è un giocatore diverso da quelli che ha allenato fino ad ora, per questo non lo capisce. Ma Rummenigge e Hoeness dovrebbero trasmettergli l’importanza di Muller per la storia di questo club. Lui è l’emblema della società, nonché il futuro”. Ancelotti però non ha apprezzato il commento di Sammer: “Nessuno mi deve spiegare né la storia del giocatore né quella del club”.

In attesa di capire gli sviluppi del 'caso Muller', Marotta e Paratici tengono monitorata la situazione con grande interesse. Dopo il naufragio della trattativa per Schick, i bianconeri sono pronti all'affondo per il 27enne con il contratto in scadenza nel 2021.