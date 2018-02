Sabatini: "Suning cambia idea spesso all'ultimo momento"

Non sarà una frecciatina, ma ci si avvicina molto. Walter Sabatini, intervistato dal portale brasiliano UOL Esporte, ha spiegato così il mancato passaggio di Alex Teixeira al Corinthians: "Le possibilità al momento sono pari a zero. Il Corinthians ha lavorato molto, ma i cinesi hanno cambiato idea all'ultimo momento. E questo accade spesso".



Alex Teixeira, che Sabatini avrebbe voluto portare all'Inter negli ultimi giorni di mercato secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, è un trequartista dello Jiangsu Suning che lo ha acquistato due anni fa per 50 milioni dallo Shakhtar Donetsk. Classe 1990, nell'ultimo campionato ha segnato 8 gol in 19 partite, ma nella seconda parte della stagione ha saltato molte partite.



Più che il mancato trasferimento in sé, a fare rumore è più che altro la spiegazione data da Sabatini, che non ha rivelato a cosa si riferisse nello specifico, ma non è da escludere che a volte Suning abbia fatto saltare anche delle trattative relative all'Inter proprio per aver cambiato idea all'ultimo momento. Magari è accaduto anche a gennaio per Pastore, visto che l'agente dell'argentino lasciò Milano solo l'ultimo giorno di mercato.