Sabatini: "Siamo ottimisti per Karamoh. L'Inter non si aggiusta in 2 mesi"

Non è ancora finita per Karamoh. Uscendo dalla sede dell'Inter Walter Sabatini dopo le parole prounciate nel pomeriggio ("Non ci saranno altri acquisti, il nostro è stato un mercato pragmatico. Non potevamo prendere Schick per tanti motivi, ma è un grande giocatore") ha riacceso le speranze dei tifosi nerazzurri: "Sono moderatamente ottimista. Karamoh vuole l'Inter? E' un ragazzo di buon gusto. Un difensore? C'è ultima notte davanti, ultima notte di mercato è lunghissima, è l'ultima notte di Dostoevskij... Sorpresa alla Sabatini? Mi sembra declinante la mia fortuna da questo punto di vista".



Come è noto il Caen chiede 8 milioni più bonus, l'Inter era arrivata a sei e il vero problema è un altro: i francesi puntano all'acquisto definitivo immediato, i nerazzurri al prestito con obbligo di riscatto. Ma l'ala, che ha già raggiunto un accordo con i nerazzurri, è in scadenza 2018 e quindi, per il prestito, servirebbe che prima rinnovasse con il Caen: l'Inter non è interessata all'acquisto immediato perché sa di poterlo avere a costo zero tra un anno. La trattativa va avanti come confermato dall'intermediario Oscar Damiani.



Sabatini si è poi soffermato più in generale sul difficile mercato interista: "Non sono deluso. La squadra è attendibile, solida, ben allenata. Stanno emergendo concetti tecnico-tattici e comportamentali importanti. So che l'Inter non si aggiusta in due mesi, ci vuole del tempo: abbiamo un obiettivo immediato per quest'anno (la qualificazione in Champions ndr) ma è un altro l'obiettivo finale per i prossimi 2-3 anni e lo sappiamo. Faremo le ultime cose domani, vedremo le reazioni del gruppo e a gennaio interverremo su una rosa che comunque dà già ampie garanzie. Spalletti è molto sereno: si inorgoglisce, si affeziona ed è in grado di cogliere ed esaltare le qualità dei suoi giocatori. Siamo tranquilli. Non ci saranno cessioni in difesa: Ansaldi era in uscita ma l'infortunio di Cancelo ha cambiato i piani. Gabigol? Deve fare le sue scelte: è un ragazzo ricercato, adesso vediamo".

KARAMOH 'PREGA' SU INSTAGRAM