Rudiger, Chelsea all'attacco: pronti 50 milioni per la Roma

La Roma ha bisogno di soldi: con la necessità di investire per la costruzione del nuovo stadio, è evidente che le mosse iniziali di mercato del club giallorosso sono orientate molto di più in uscita che in entrata. Così, ceduto ufficialmente Salah al Liverpool, saltato il trasferimento di Manolas allo Zenit (dove invece dove dovrebbe approdare presto Paredes), aspettando l'affondo dell'Inter su Nainggolan, ora è arrivato il momento di Antonio Rüdiger. Mentre il giocatore era impegnato su Twitter in una chat con i tifosi, il fratello agente, infatti, era a colloquio con il Chelsea.



A Conte farebbe comodo un difensore duttile, capace di giocare nella difesa a 4, come centrale o all'occorrenza terzino destro, e in quella a 3: i Blues, così, sono pronti a versare 50 milioni nelle casse dei giallorossi per avere il tedesco, ora impegnato in Confederations Cup con la sua nazionale.