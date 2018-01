Rossi, Tolisso, Berenguer e non solo: Napoli, quanti due di picche

Vedi Napoli e poi... dici no. Simone Verdi è solo l’ultimo di una lunga lista. Motivi diversi, storie diverse, come quella di due francesi a Napoli che detta così sembra l’inizio di una barzelletta. Invece è la telenovela di mercato di Gonalons e Tolisso, entrambi vicinissimi a vestire la maglia azzurra, che da acquisti fatti sono diventati obiettivi sfumati. Quello di Tolisso non è stato un colpo di testa, anzi, forse una pausa di riflessione giusta a posteriori; da centrocampista del Lione è diventato punto di forza del Bayern Monaco. Il suo compagno di squadra Gonalons aveva già il biglietto per Napoli in tasca, ma poi le porte scorrevoli del destino l'hanno portato a Roma. Si è detto di tutto sul suo rifiuto, anche troppo: per esempio, che era stato condizionato in negativo da una serie tv. Per cui il classico tutt a post l'aveva pronunciato poi per la Roma. Poco male, visto come sta andando...



Dal francese allo spagnolo no signifca sempre no. Berenguer sembrava già vestito d'azzurro, invece adesso lo vediamo con la maglia granata addosso, questa del Toro. Misteri del calciomercato come quello dell'olandese Klaassen, anche lui praticamente preso dal Napoli e che, invece, prima è rimasto all'Ajax e poi qualche mese dopo, all'azzurro ha preferito il Royal blue dell'Everton.



C'è anche chi a Napoli sarebbe andato di corsa, ma è stato beffato dal tempo. E' Soriano, che il 31 agosto del 2015 aveva firmato il contratto con De Laurentiis. Il problema? l'ha fatto troppo tardi, quattro minuti per la precisione, e quei documenti sono diventati carta straccia. Ci ha messo meno, a fare marcia indietro, Gianluca Lapadula. Il vuoto lasciato da Higuain nell'estate del 2016 era troppo grande e allora alla musica neo melodica l'attaccante, ora al Genoa, ha preferito quella che si ascolta dalle parti di Milano. Ma il no più famoso è probabilmente quello di Paolo Rossi, che dopo aver lasciato il Vicenza nel 1979 preferì la tranquillità di Perugia all'aria di mare di Napoli. La carriera futura gli ha dato ragione grazie soprattutto a un'altra maglia azzurra, e anche se Napul'è mille color', dev'esser destino che i Rossi e i Verdi non si vedano per niente, da queste parti...